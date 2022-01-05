Маски сброшены: Москва поняв, что теряет Казахстан, прибегла к излюбленному сценарию

Драматичные новости из Казахстана продолжают доминировать в топе информационных лент. Протесты, ответные действия «силовиков», сообщения о таинственных авиарейсах из России, отставка Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности, второе обращение к народу президента страны Токаева — все это лишь на первый взгляд может показаться результатом повышения цен на сжиженный газ. На самом деле сегодня на улицах казахских городов, если уж называть вещи своими именами, решается судьба самой по себе независимости и государственности Казахстана.

В самом деле, как уже указывал Minval.az, митинги и беспорядки вспыхнули в Казахстане как раз после того, как и во внутренней, и во внешней политике этой страны произошли существенные «подвижки». В стране началась политика, назовём вещи своими именами, национального возрождения. Планомерно расширяется сфера применения казахского языка. Здесь уже напоминают, что история государственности казахов — это как минимум 500 лет, чтят память жертв голодного геноцида, устроенного Голощекиным и Мирзояном, и участников восстания 1916 года. Казахстан, если кто забыл, принял участие в саммите тюркских стран. И вот этого казахстанской элите, судя по всему, Москва и не простила.

В самом деле, если в начале протестов еще оставалась почва для сомнений, то теперь, простите за театральность, маски сброшены. Если речь шла о сжиженном газе, то почему люди вышли на улицы именно в городах на западе Казахстана — то есть вблизи крупнейших нефтяных месторождений и побережья Каспия, то есть там, где находятся не контролируемые Москвой «ворота» во внешний мир? Как так случилось, что протестующие не торопятся уходить с улиц даже после того, как цены на газ снижены, директор завода, который и взвинтил цены, задержан, а правительство отправлено в отставку? Почему, наконец, полыхнуло именно в ставшем слишком самостоятельным и слишком «казахским» Казахстане, притом что в других странах и регионах заряд социального недовольства вряд ли меньше? И можно ли считать случайностью, что «раскачалась» ситуация именно здесь — в крупном, самостоятельном и достаточно сильном государстве?

Словом, происходящее слишком уж напоминает этакую многоходовку: широкие народные протесты, в организации которых, ну разумеется, обвиняют Запад, «помощь» в их жестком подавлении — после чего властям страны просто некуда деваться и остается только падать в объятия России. В 2005 году этот сценарий разыграли против Узбекистана. Тогда страну «всего лишь» завели обратно в ОДКБ, где Ташкент, впрочем, не удержался. Совсем недавно — против Беларуси. И тут уже результаты оказались куда тяжелее: Беларусь не просто «интегрируют» в Союзное государство, но и планомерно лишают реального суверенитета.

И сегодня на улицах своих городов граждане Казахстана делают выбор не между Токаевым и Назарбаевым, и уж точно не между дорогим или дешевым сжиженным газом. Нынешние протесты и политические игры вокруг них — это прямая угроза и независимости Казахстана, и его территориальной целостности. Притязания на север Казахстана, названный «Семиречьем», Москва обозначила еще в девяностые. Тогда на это не особо обогащали внимание, но в те же годы в РФ впервые обозначили и «предметный интерес» к украинскому Крыму.

И остается только надеяться, что в Казахстане не позволят заманить себя в ловушку, не «растеряют» свою государственность и не позволят рвать страну на куски.

Нурани, обозреватель