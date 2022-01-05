Зарубившая мужа жительница Агстафинского района заключена под стражу

Прокуратура распространила информацию в связи с убийством в Агстафинском районе.

Как говорится в сообщении районной прокуратуры, около 12 часов 4 января в районную прокуратуру поступила информация об убийстве жителя села Дагкесемен Агстафинского района Эльвина Абдуллаева 1984 года рождения.

В результате проведенных следственных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что жена Э.Абдуллаева Айнур Абдуллаева 1985 года рождения, умышленно убила мужа топором около 5 часов утра 3 января во время ссоры, возникшей между ними на почве личных отношений.

По данному факту прокуратурой Агстафинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Айнур Абдуллаева привлечена к следствию в качестве обвиняемой, в отношении нее решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.