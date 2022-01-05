«Омикрон» в Азербайджане пока не выявлен

В настоящее время в отделении медицинской генетики Национального центра гематологии и трансфузиологии проводится секвенирование с целью определения генетических особенностей распространившегося в Азербайджане вируса SARS-CoV-2.

Об этом говорится в заявлении Национального центра гематологии и трансфузиологии.

Сообщается, что в данном исследовании предпочтение отдается лицам с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19, оцениваемым как «инфицированные за рубежом» на основании исследования санитарно-эпидемиологической службы, лицам, инфицированным повторно.

Отмечено, что до сегодняшнего дня штамм «омикрон» не выявлен.