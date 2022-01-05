Минздрав: Участились случаи вирусных заболеваний среди детей

«В последние дни участились случаи вирусных заболеваний среди детей0», .ообщил эксперт-специалист Минздрава, педиатр Акпер Гулиев.

Он отметил, что симптомами заболевания являются насморк, боль в горле, кашель, высокая температура:

«Это общие жалобы на вирусные заболевания. Поскольку мы сейчас переживаем пандемию, коронавирус также занимает место среди этих заболеваний. В последние две недели может наблюдаться рост числа случаев инфицирования в связи с проведением праздничных мероприятий».

Врач отметил, что родителям не следует отправлять детей с этими симптомами в детский сад, школу: «Также следует ограничить их контакты с другими детьми. Если температура не падает, наблюдаются слабость, вялость, необходимо обратиться к врачу».