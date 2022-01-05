В Шуше будет снесено здание «парламента» сепаратистов и построена на его месте мечеть

В Шуше будет снесено здание «парламента» сепаратистов и ряд других объектов, построенных в период армянской оккупации.

Как сообщает Госслужба защиты, развития и восстановления культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана, ООО «Uni Construction»привлечено к работам по сносу ряда объектов для строительства нового комплекса мечети в Шуше.

В рамках контракта Uni Construction осуществит снос в городе Шуша шести пятиэтажных домов, здания т.н. «парламента» и ряда других объектов в связи со строительством нового комплекса мечети в Шуше, а также осуществит подготовку территории под строительство и проведет работы по благоустройству.

Сумма контракта составляет 2 млн 74,029 тыс. манатов.