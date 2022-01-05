Сколько человек отравилось в Баку в праздничные дни?

В праздничные дни (с 31 декабря по 5 января) в Клинический медицинский центр поступило 142 обращения с подозрением на отравление.

Как сообщили в пресс-службе КМЦ, 13 человек в тяжелом состоянии были помещены в токсикологическое отделение центра, 129 человек были отпущены домой после оказания первой медицинской помощи.

Из 13 госпитализированных (5 женщин, 3 мужчины, 5 детей) пять человек получили отравление угарным газом, трое получили отравление из-за аллергии, 1 отравился уксусной кислотой, 2 — этанолом. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь одной женщиы не удалось.

Из 129 человек, которым была оказана первичная медицинская помощь, 28 обращений были связаны с отравлением угарным газом, 13 — лекарствами, 33 — алкоголем, 9 — грибами, 9 — из-за аллергии, один случай был связан с укусом скорпиона.

У остальных 36 обратившихся факт отравления не был зафиксирован.