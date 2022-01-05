Завтра в Баку будет 11 градусов тепла

6 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем 8-11° тепла, в Баку ночью 4-6° тепла, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление снизится с 766 мм ртутного столба до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром местами будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3°тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.