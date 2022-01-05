Госслужба предупредила производителей хлеба о мониторингах для недопущения роста цен

С текущего года цены на муку, производимую субъектами предпринимательства на внутреннем рынке из импортного продовольственного зерна, приведены в соответствие с текущей ценой на продовольственную пшеницу на мировом рынке. В результате наблюдается изменение цен на муку и традиционный (круглый) хлеб.

Как сообщили в Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком, в связи с этим служба усилила меры контроля. В рамках превентивных мер государственной службой в этом направлении были организованы встречи с импортерами зерна, а также производителями муки и хлеба, которые были предупреждены о недопустимости злоупотребления ситуацией.

Отметим, что в целях предотвращения необоснованного изменения цены муки, цены и веса традиционного (круглого) хлеба и осуществления контроля качества на потребительском рынке проводятся регулярные мониторинги, принимаются необходимые меры по соблюдению антимонопольного законодательства. В случае выявления признаков нарушения законодательства Госслужба примет серьезные меры.