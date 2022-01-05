Старый усталый медведь на улицах Баку: фото

В социальных сетях активно обсуждается фотография пожилого аниматора, одетого в костюм медведя, сидящего на бордюре и пересчитывающего выручку. Голова его мультяшного героя лежит рядом. Никто точно не знает, кем является этот человек-медведь на фото, снимок был сделан журналистом Илькином Набиевым на «Торговой» несколько дней назад. Такие «мультяшки», как правило, работают на этой территории, предлагая сфотографироваться детям. Но все они – молодые.

Усталое лицо пожилого аниматора, покрасневшие от холода нос и уши, небольшое количество денег в руках вызвали у пользователей соцсетей искреннее сочувствие. Они посетовали на тот факт, что этот пожилой человек в холодные новогодние праздники вынужден подрабатывать на пропитание, а не отдыхать у телевизора в кругу семьи.