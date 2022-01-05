Минздрав запретил продажу в стране еще одного лекарства

Согласно исследованиям, проведенным компанией «Sanofi», была выявлена вероятность превышения допустимого суточного максимума содержания азидов в составе лекарственных средств «Losartan potassium» торговой марки «Lozap®» — 50 мг (в блистере №30 (3х10), в картонной упаковке, серии 2660720 со сроком годности 1/6/2022 и серии 2130221, со сроком годности 1/1/2023).

Как сообщили в Минздраве, учитывая это предположение, было принято решение отозвать, приостановить импорт в страну, а также оптовую и розничную продажу лекарственных средств торговой марки «Lozap®», выпущенных с серией 2660720 с датой истечения срока годности 1/6/2022 и серией 2130221 с датой истечения срока годности 1/1/2023.

Ранее с продажи были сняты «Фосфалюгель», Нитроксолин — таблетки по 50 мг под торговым названием «5-NOK®» и Рамиприл / гидрохлоротиазид — таблетки по 2,5 мг/12,5 мг под торговым названием «Hartil®-D».