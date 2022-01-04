Маск за день стал богаче на 32,6 млрд

По оценкам Forbes, по данным на 3 января состояние главы Tesla Илона Маска составило $304,2 млрд — оно увеличилось за день на 32,6 млрд.

В ноябре 2021 года он уже добивался состояния более чем в $300 млрд — впервые в истории.

Он остается самым богатым человеком в мире, примерно на $103,6 млрд опережая занявшего второе место Бернара Арно, генерального директора французской империи моды LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

«Как обычно, Маску следует благодарить стремительно растущую стоимость акций Tesla. В воскресенье производитель электромобилей объявил, что в 2021 году поставил более 936 тыс. автомобилей, что превзошло прогнозы аналитиков», — пишет издание. Отмечается, что это число на 87% больше, чем в 2020 году.

Рыночная капитализация Tesla также превысила отметку в $1 трлн после снижения в прошлом месяце.