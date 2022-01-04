Гутерриш доволен ядерной сделкой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует совместное заявление России, Китая, США, Великобритании и Франции о недопустимости ядерной войны.

Об этом говорится в заявлении представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, распространенном пресс-службой всемирной организации.

«Генеральный секретарь приветствует совместное заявление ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, — отметил Дюжаррик. — Генеральный секретарь ценит признание ядерными державами необходимости придерживаться своих многосторонних и двусторонних обязательств по нераспространению, разоружению и контролю над вооружениями, в том числе обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия в части, относящейся к ядерному разоружению».