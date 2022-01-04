Еще 15 жертв ковида в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 413 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 674 пациента признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 15 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 618365 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 602319 человек благополучно прошли лечение, 8398 пациентов скончались.

В активной фазе заболевания числятся 7648 человек, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране был проведен 5889656 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6555 — за минувшие сутки.