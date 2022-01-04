Протестующие требуют встречи с Токаевым, президент просит их образумиться

Митингующие в Актау, к которым вышли члены правительственной комиссии Казахстана с обещанием снизить цены на газ, не собираются расходиться и требуют, чтобы к ним прибыл президент Касым-Жомарт Токаев.

На площади в Актау продолжается митинг. К собравшимся вышли вице-премьер Ералы Тугжанов и аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. Ранее сообщалось, что члены правительственной комиссии озвучили принятое в ходе переговоров с инициативной группой решение — снизить цену сжиженного газа и установить ее в 50 тенге за литр в Мангистауской области. Кроме того, даны гарантии о непривлечении к ответственности митингующих, пишет «Интерфакс».

Однако собравшиеся развернули дополнительные палатки и требуют, чтобы к ним прибыл президент. Они заявляют, что «будут стоять до тех пор, пока не приедет Токаев».

В то же время Касым-Жомарт Токаев призвал протестующих в Казахстане не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности государства.

«Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества», — написал Токаев на своей странице в Twitter во вторник.

«Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице», — отметил он.