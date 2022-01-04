НАТО в срочном порядке обсудит военное усиление России у украинской границы

Североатлантический совет собирается на внеочередное заседание, чтобы обсудить наращивание военной мощи России у границ с Украиной.

Как сообщает во вторник пресс-служба НАТО, заседание пройдет в виртуальном формате в пятницу, 7 января.

«Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга», — говорится в сообщении.