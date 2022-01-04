В Казахстане протестующие потребовали отставки правительства

Протестующие против роста цен на газ для машин в казахстанском городе Актау потребовали отставки правительства, передает «Радио Азаттык».

На площади Ынтымак перед зданием областной администрации митингующие установили палатку и юрту и, скандируя «Шал, кет!» («Старик, уходи!»), потребовали отставки правительства. Протестующие недовольны повышением цен на газ до 120 тенге (около 20 рублей. — прим. ред.) за литр, утверждая, что в середине прошлого года покупали топливо по 55–60 тенге.

Кроме того, участники митингов просят отменить мораторий на прием новых работников на месторождения и снизить цены на продукты питания, сообщает «Спутник».

К участникам несанкционированных акций присоединились и сотрудники одного из автопарков Актау: водители и кондукторы отказались выходить на работу, заявив, что они «вместе с народом», передает «Интерфакс». Данный автопарк обслуживает пять городских маршрутов Актау.

Участники акции в Актау также считают, что власти должны снизить цены на продукты и решить вопрос с безработицей.

«На площади в центре города собралось около пяти тысяч человек. Сейчас правительственная комиссия ведет переговоры с участниками митингов. Власти призывают граждан к диалогу и обещают разобраться в проблеме», – сообщает «Sputnik. Ближнее зарубежье» в своем телеграм-канале.

Протестные акции проходят также в Жанаозене. В Уральске люди вышли на улицы в поддержку протестующих, передает «Мой город».

Отметим, что протесты в Атырау привели к столкновениям между участниками акции и силовиками.

