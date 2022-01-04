Крестную дочь Путина лишили швейцарской визы

Дочери депутата Верховной Рады и одного из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука аннулировали учебную визу в Швейцарии. Об этом Медведчук рассказал в интервью телеканалу «Перший Незалежний».

По словам Виктора Медведчука, в сентябре 2021 года его дочь Дарья (на фото справа) собиралась отправиться на учебу в Женеву, но «буквально за два дня до этого ей объявили, что ее виза аннулирована». «Западный мир и здесь проявился», — сказал Медведчук, добавив, что выступает против «внешнего управления Соединенных Штатов и Запада».

Пророссийски настроенного украинского политика Виктора Медведчука называют «кумом Путина». Как рассказывал сам Медведчук, в 2004 году Владимир Путин стал крестным отцом его дочери.

В мае 2021 года Медведчука в Украине заподозрили в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов. Его отправили под домашний арест, а в октябре ему предъявили обвинение в госизмене, добавив к нему «содействие деятельности террористических организаций». Несмотря на это, его партия, занявшая на выборах в парламент 2019 года второе место, по-прежнему представлена в Верховной раде.