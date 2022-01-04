Производители муки и хлеба рассчитывают на добросовестность коллег в связи с подорожанием

Крупные производители муки и хлеба выступили с обращением по поводу изменения цен в Азербайджане. В обращении говорится:

«Как известно, из-за происходящих глобальных негативных процессов, неопределенности, давления на производство и цепь поставок, а также из-за пандемии COVID-19 цены на продукты питания в мире резко возросли. Эти процессы не обошли стороной и цены на продовольственную пшеницу.

Поскольку импорт продовольственной пшеницы в Азербайджан осуществляется в основном из Российской Федерации, рост цен на российском рынке отразился и на поставках этого продукта в нашу страну по повышенным ценам. Кроме того, существенное влияние на рост цен оказывает и введение с февраля 2021 года в РФ высокой экспортной пошлины. Среднемесячная экспортная цена на 1 тонну продовольственной пшеницы в РФ в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросла на 58,7%, а по сравнению с декабрем 2020 года — на 33,1%.

Учитывая, что действующий механизм субсидирования действует до конца декабря 2021 года, в настоящее время возникла необходимость в продолжении деятельности импортеров пшеницы и производителей муки, приведении цены на муку в соответствие с текущей ценой на продовольственную пшеницу с целью надежного обеспечения нашей страны этим стратегическим продуктом питания, а также предотвращения угрозы возникновения дефицита.

Согласно нашим подсчетам, в результате приведения в соответствие, оптовая цена на мешок муки весом 50 кг может возрасти до 36 манатов, в связи с чем не исключается подорожание традиционного (круглого «заводского» хлеба) максимум на 10-15 копеек.

Осознавая свою важную роль в обеспечении продовольствием наших граждан, мы заявляем, что, хотя цена на муку будет согласована с текущей ценой на продовольственную пшеницу, мы мобилизуем все наши усилия, чтобы цены на хлеб и мучные изделия не поднимались выше уровня, который был установлен на уровне до периода сбора урожая в 2022 году. Мы призываем к солидарности всех участников цепочки поставок продуктов питания».