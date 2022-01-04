В горах Азербайджана идет снег: обнародована фактическая погода

По состоянию на 13:00 4 января в ряде районов республики прошли дожди, в горных районах снег, в отдельных местах усилился северо-западный ветер.

Как говорится в сообщении МЭПР, высота снежного покрова в Грызе составила 12 см, в Агдере (Ордубад) 8 см, в Халтане 7 см, в Гейгеле, Губе, Лерике, Ордубаде, Гусаре 3 см , в Шахбузе, 1 см в Сарыбаше (Гах), Гядабее, Алтыагадже 2 см.

Северо-западный ветер усилился до 28 м/с в Мингячевире, 25 м/с- в Шеки, 20 м/с — в Дашкесане, Гобустане, 18 м/с — в Шамахы, 15-18 м/с — в Баку и на Абшеронском полуострове.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 4°тепла, в низменных районах — 0-2° мороза, в горных районах — 7-11° мороза, в Нахчыванской АР — 4-10° мороза.

По данным метеорологической станции «Нефтяные камни», высота волн в Каспийском море достигала трех метров.