Боррель отправится на линию соприкосновения в Донбассе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель планирует посетить Украину. Там он отправится на линию соприкосновения в Донбассе. Как говорится в сообщении Еврокомиссии, это будет его первая заграничная поездка в новом году.

Отмечается, что она должна состояться на текущей неделе, 4-6 января.

Поездка призвана подчеркнуть решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС в то время, по мнению Еврокомиссии, «когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями.

Борреля будет сопровождать министром иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Сначала они отправятся на восток страны и линию соприкосновения. Позже поедут в Киев, где встретятся с представителями власти государства.