Российский журналист опасается Тельмана Исмаилова

Журналист телеканала «Россия» Аркадий Мамонтов обратился в Следственный комитет РФ из-за заявления экс-владельца Черкизовского рынка. Он опасается за свою безопасность после интервью беглого миллиардера.

Мамонтов ранее выпустил в эфир несколько материалов об Исмаилове. Он рассказывал в том числе о «подземном городе-бункере», в котором жили мигранты.

«То, что Мамонтов журналист, я бы его журналистом не назвал бы. Ему надо за своим здоровьем следить, потому что он немножко болеет и ходит там, где не надо, пишет то, что не имеет место быть», — заявил Исмаилов в недавнем интервью азербайджанскому журналисту.

Аркадий Мамонтов эти слова расценил как прямую угрозу в его адрес. Журналист выступил с официальным заявлением через эфир телеканала «Россия».

«Мне очень жаль, что господин Исмаилов недвусмысленно, прямо, прозрачно намекнул на готовящееся покушение на меня, журналиста, который рассказал о злоупотреблениях на Черкизовском рынке. Я обращаюсь в Следственный комитет Российской Федерации. Прошу рассматривать моё интервью «Дежурной части» как официальное заявление о готовящимся покушении Исмаилова на меня», — приводят «Вести» слова Мамонтова.

Он заверил, что всё изложенное в его репортажах об Исмаилове — правда.