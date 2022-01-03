Боевики «Талибана» устроили перестрелку с туркменскими пограничниками

Боевики движения «Талибан», захватившего власть в Афганистане, устроили перестрелку на границе с туркменскими пограничниками, сообщает афганская газета Hasht-e subh.

По версии издания, конфликт произошел по вине туркменских пограничников.

«Три дня назад сотрудники пограничной службы Туркменистана убили одного мирного жителя и избили другого. В ответ на их действия при расследовании инцидента бойцы «Талибана» произвели выстрелы», — заявил Хиляль Балхи, глава управления информации и культуры в провинции Джаузджан.

Перестрелка произошла в понедельник, 3 января, в уезде Хамаб. Неизвестно, погиб ли кто-то в этой перестрелке.