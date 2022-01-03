Российские миллиардеры за год разбогатели на 56 млрд долларов

Состояние российских миллиардеров стало больше на 56,215 миллиарда долларов. Это следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Самым богатым российским миллиардером в прошлом году стал главный акционер газовой компании НОВАТЭК Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в 32,4 млрд долларов.

Президент горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин заработал 846 млн долларов. Совокупный капитал Потанина — 30,9 млрд долларов. Владелец горнодобывающей и металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов разбогател на 5,77 млрд долларов, до 28,8 млрд долларов.

Десятку долларовых миллиардеров замыкает бенефициар международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние оценивается в 17,5 млрд долларов.

Главный акционер золотодобывающей компании «Полюс» Сулейман Керимов в 2021 году потерял 6 млрд долларов. Размер его состояния уменьшился до 14,92 млрд долларов из-за падения биржевых цен на золото.