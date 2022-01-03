Эрдоган сообщил, что депозиты в турецких лирах продолжают стремительно расти

После принятия в Турции программы, направленной на защиту сбережений населения от колебаний курса местной валюты, депозиты в турецких лирах продолжают стремительно расти. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

По словам главы государства, за короткий срок на защищенные от валютных колебаний депозиты в нацвалюте были переведены 78 млрд турецких лир. Президент Эрдоган отметил, что это свидетельствует о доверии граждан к экономической программе правительства.

Турецкий лидер сообщил, что правительство представит на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий поддержку Министерством казначейства и финансов турецкой лиры и снижение корпоративного налога на один пункт.

Глава государства подчеркнул, что власти Турции полны решимости «сломать хребет» инфляции и снова снизить ее уровень до однозначных показателей.

Он добавил, что правительством приняты специальные меры направленные на то, чтобы доходы граждан не упали под давлением инфляции.

Президент Эрдоган рассказал также о мерах правительства по сохранению рабочих мест. В частности, он сообщил, что работодателям, не сократившим число сотрудников в течение последних 12 месяцев и обязавшимся трудоустроить выпускников средних школ и вузов минимум на год, будет предоставлена финансовая помощь в размере 100 тыс. турецких лир.