В Молдове проходят обыски у брата экс-президента Додона

Сотрудники прокуратуры и полиции Молдовы проводят обыски на территории компании Александра Додона — брата бывшего президента страны Игоря Додона, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Обыски на территории компании Agrofactory проводятся сотрудниками прокуратуры Кишинева вместе с генеральным инспекторатом полиции, уголовное дело заведено из-за хищения имущества госпредприятия «Железная дорога Молдова», — отметили в прокуратуре.

По предварительной информации, прокуроры ищут металлические контейнеры ориентировочной стоимостью более $2,8 тыс. Обыски проходят на территории Agrofactory в селе Садова Каларашского района Молдовы.

29 декабря прокуратура Молдовы допросила экс-президента страны Игоря Додона по подозрению в хищении $12 млн.