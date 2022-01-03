Песков ответил на слухи о бронежилете на Путине во время новогоднего обращения

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что новогоднее обращение президента России Владимира Путина было смонтировано. Также он ответил, был ли глава государства одет в бронежилет во время записи. Об этом сообщает Daily Storm.

Песков назвал глупостью данные о том, что новогоднее обращение президента состоит из архивных кадров, а также о том, что Путин в момент обращения скрывал под пальто бронежилет. «Ребята (комментаторы в сети) явно в Новый год переусердствовали! С Новым годом!» — сказал представитель Кремля.