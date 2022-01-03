В магазинах Баку подорожали хлеб и сигареты



Во многих продуктовых магазинах Баку на 0,02 маната подорожал «заводской» хлеб, и ожидается дальнейшее повышение цен на этот продукт. Об этом пишет «Туран».

Продавцы объясняют подорожание повышением стоимости муки.

Если раньше 50 килограммовый мешок пшеничной муки продавался за 25 манатов, то в последние дни цены на этот продукт поднялись на 6-9 манатов.

Пока производители пекут хлеб из муки, приобретенной по старым ценам и потому цены еще не повысились существенно. Однако после закупок новой партии муки им придется «значительно повысить цены», отмечает агентство.

Кроме того, в торговой сети на 0,1 маната подорожали и пачки сигарет.