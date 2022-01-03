Мать военного, убитого в Губадлы: «Мой сын был единственным продолжателем рода»

Зейнаб Ибрагимова, мать 22-летнего Рафаила Ибрагимова, который был убит своим сослуживцем Эльханом Авазлы в Губадлы, рассказала о своем сыне. В беседе с изданием Yeniavaz.com она отметила, что ее сын прослужил в армии два года.

«В последний раз мы общались в праздничный день. Рафаил сказал, что он в порядке, у него все хорошо. Во время службы в армии он был удостоен почетных званий за то, что был образцовым солдатом. Он принимал участие в 44-дневной Отечественной войне. Находился на службе в селе Гюлабирд Лачинского района. Как образцовый солдат, он остался в армии после прохождения военной службы.

Мой сын был единственным ребенком в семье, единственным продолжателем рода. Он был молод, и у него было много планов», — рассказала она.

Как сообщал ранее Minval.az, сегодня был задержан cолдат, расстрелявший трех военнослужащих Государственной пограничной службы.

Накануне около 18:00 в зоне несения службы особого пограничного подразделения «Губадлы» Пограничных войск Государственной пограничной службы военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы младший сержант Авазлы Эльхан по неизвестным причинам открыл огонь из служебного оружия по своим сослуживцам.

В результате стрельбы погибли трое военнослужащих — старший лейтенант Исмайылов Юсиф, младший прапорщик Джалилзаде Амил и младший прапорщик Ибрагимов Рафаил. Сержант Авазлы бросил оружие и скрылся с места происшествия.

По факту в Военной прокуратуре Губадлы возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.