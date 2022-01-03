В Казахстане люди вышли на митинг из-за повышения цен на газ

В Мангистауской области Казахстана начались массовые протесты. Тема — повышение цен на газ: она выросла два раза с 60-ти до 120-ти тенге за литр.

По сообщению Информационного центра Евразийского Бюро Всемирной Федерации Профсоюзов (ВФП) , местных жителей и рабочих возмутило то, что повышение цен на газ произошло в регионе, где он добывается. В последующем митинги и перекрытия дорог охватили все районные центры и сам города Актау.

Первая акция протеста прошла в Жанаозене 1 января как раз после объявления повышении цен на газ, где нефтяники и безработные записал видео к властям с требованием снизить стоимость газ. Так как власти никак не отреагировали на это заявление уже на следующий день были перекрыты центральные улицы в городе.

«Полиция и власти в этот момент оказались не готовыми отреагировать на новогодние выступления и на попытки людей разогнать ситуация быстро вышла из-под контроля. Так, местные жители стали массово выходить на улицы и присоединяться к акциям протеста. В течение дня они быстро распространились по всем районным центрам и посёлкам области, а днем на митинг вышли уже и жители областного центра — Актау», — говорится в сообщении Информентра.

Протестующие везде выдвинули одинаковые требования и если цена не будет снижена, то предложили повысить заработную плату всем рабочим региона до 100 процентов. В результате объявлен бойкот всем местным заправочным станциям, пока не будет решен данный вопрос, а также выдвинуто требование отставки местных властей.

По имеющимся данным, митингующие не расходились и ночью, в том числе и в областном центре Актау, несмотря на то, что к месту митинга были потянуты силы полиции. Судя по всему, возможностей для разгона выступлений у властей попросту нет, так как митингами охвачен сейчас весь регион. Акции могут продолжиться и днем 3 января, став более массовыми.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев уже заявил, что правительство Казахстана должно срочно проанализировать ситуацию

«Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. Демонстранты не должны нарушать общественный порядок», — написал Токаев на своей странице в Twitter.

«Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях», — добавил он.