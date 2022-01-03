Снег и ветер: обнародована фактическая погода

Национальная гидрометеорологическая служба обнародовала фактическую погоду. По данным на 12:00 3 января, местами выпали осадки, в горных районах выпал снег, преобладает порывистый северо-западный ветер.

Объем выпавших осадков в Ярдымлы составил 27.0 мм, Биласуваре — 26.0 мм, Лазе (Гусар) — 11.0 мм, Шахбузе — 7.0 мм, Агдере (Ордубад) — 6.0 мм, Шабрани, Ордубаде — 4.0 мм, Хыналыге, Лерике, Губе, Грызе — 3.0 мм, Астаре, Шаруре — 2.0 мм, Гусаре, Халтане, Садареке — до 1.0 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове – до 1,0 мм.

Высота снежного покрова составила в Лазе (Гусар) 18 см, Грызе -13 см, Агдере (Ордубад) — 10 см, Хыналыге, Шахбузе — 7 см, Халтане — 6 см, Лерике — 4 см, Шаруре, Садареке — 2 см, Гусаре, Сарыбаше (Гах) — 1 см.

Скорость северо-западного ветра достигала в Нефтчале 28-32 м/с, Шеки, Тертере – 25 м/с, Барде, Нефтчале, Гобустане, Гяндже, Дашкесане – 20 м/с, Агдаме – 18 м/с, Баку и на Абшеронском полуострове – 15-19 м/с. По данным станции «Нефтяные камни», высота волн на Каспии достигала 2,8 метров.

Минимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове до 6° тепла, в аранских районах — 3-6 тепла, горных районах — 2-9° мороза, Нахчыванской АР – 5-10° мороза.