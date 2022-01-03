Новый канцлер Германии Шольц хочет встретиться с Путиным в январе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает важным фактором выстраивание отношений с Россией и собирается взять этот вопрос под собственный контроль. Как сообщила в понедельник газета Bild со ссылкой на неназванные источники, уже в январе глава правительства Германии рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Шольц, по данным издания, стремится к «новому началу» в отношениях с Москвой. В частности, это коснется газовых отношений и украинского вопроса, пишет таблоид. Внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер «уже на протяжении двух недель готовит встречу» главы правительства ФРГ с российским лидером в январе, утверждает издание.