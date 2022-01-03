Сотрудники МИД Израиля подняли черный флаг в знак протеста

Сотрудники министерства иностранных дел Израиля подняли черный флаг на флагштоке внешнеполитического ведомства в знак протеста против условий своей работы.

По данным The Jerusalem Post, возле здания на акцию протеста вышли свыше 100 сотрудников с табличками.

С прошлой недели они перестали работать сверхурочно, потому что им не оплачивают такую работу.

«Нам больно видеть, что министр иностранных дел предпочитает игнорировать крики сотрудников министерства, преданных своей работе, вместо того, чтобы заниматься урегулированием и переговорами», – сказано в заявлении, которое приводит портал Mignews.

Как отметил председатель профсоюза работников Иерусалимского отделения Гистадрут Дани Бонфил, МИД будет закрыт, если понадобится.