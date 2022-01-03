В Южной Корее зафиксированы первые смерти зараженных омикрон-штаммом

В Южной Корее зарегистрировали два первых случая смерти среди пациентов с омикрон-штаммом коронавируса, передает информационное агентство Yonhap со ссылкой на местные власти.

По данным управления здравоохранения города Кванджу, который находится в 329 км к югу от столицы страны Сеула, обоим умершим было более 90 лет. Их тесты на омикрон-штамм показали положительный результат уже после смерти.

Омикрон-штамм коронавируса выявили в середине ноября в ЮАР и Ботсване. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 22 декабря, «омикрон» уже распространился по меньшей мере на 106 стран мира.