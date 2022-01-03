Железный Купол больше не может защищать Израиль?

Иран и его сателиты помогли палестинским террористическим организациям в борьбе с Израилем. Такое заявление в интервью «Аль-Джазира» сделал глава ХАМАСа Исмаил Ханийе.

По его словам, террористы во время операции «Страж Стен» якобы «полностью парализовали» Израиль.

«Система «Железный купол» больше не может защищать жителей Израиля от ракет, выпущенных из Газы», – отметил Ханийе.

По его словам, военная кампания против Израиля изменена благодаря разработке и производству ракет, которые проводятся в Газе с 2008 года. Террористические организации получили от «арабских народов» помощь в размере 70 млн долларов для борьбы с Израилем.