WSJ: Самым большим вызовом США в 2022 году станут Россия и Иран

В 2022 году самыми большими проблемами, с которыми столкнутся США, будут Россия и Иран. Как администрация Джо Байдена относится к этим двум правительствам, может определить, насколько в безопасности будут США. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Как пишет в статье экс-кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Джо Либерман, Россия и Иран предъявили возмутительные требования. Россия настаивает на том, чтобы Украина никогда не принималась в НАТО, и чтобы Альянс никогда не размещал войска или оборудование в какой-либо стране бывшего Советского блока, даже если некоторые из них теперь являются членами НАТО.

Иран потребовал отменить все экономические санкции, основанные на его ядерной измене, нарушениях прав человека или поддержке террористических групп.

Россия сосредоточила свои войска на границе с Украиной, готова вторгнуться в нее и поработить ее народ. Иран продолжает увеличивать обогащение урана и близиться к созданию ядерного оружия.

В этом месяце США соберутся вместе с Россией и Ираном, соответственно, в Женеве и Вене для критически важных переговоров по этим прямым вызовам. Послания, которые посылают США во время этих дискуссий и своими действиями или бездействием, будут иметь огромные последствия для безопасности, процветания и свободы Америки, Европы и Ближнего Востока.

Лидеры РФ и Ирана управляют двумя «пустыми экономиками».

«Они действуют как хулиганы, потому что, как и большинство хулиганов, не уверены в себе, и у обоих есть причины этого. США и их союзники должны привнести эти реалистичные взгляды на Россию и Иран на переговоры, чтобы США не запугивали опасные компромиссы только для достижения соглашения», — отмечает Либерман.