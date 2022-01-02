«Талибан» приказал обезглавить манекены

Движение «Талибан», решило, что манекены с головами могут быть приравнены к запрещенным в исламе идолам, и распорядилось обезглавить их. Об этом сообщает Sunday Times.

Учрежденное талибами министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока обязало владельцев магазинов, расположенных на западе страны в провинции Герат, привести манекены в соответствие с мусульманскими правилами. Не выполнивших приказ ждет суровое наказание, предупредили в министерстве.

Ранее боевики пообещали не заставлять мужчин отращивать бороды, несмотря на рекомендацию не брить их. Об этом сообщила пресс-служба министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.