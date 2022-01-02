В Норвегии заявили о риске совершения Брейвиком новых серьезных преступлений

Прокуратура Норвегии сообщила, что осужденный за теракт Андреас Брейвик может совершить новые серьезные преступления, если будет условно-досрочно освобожден из тюрьмы. О подобном риске заявила государственный прокурор Хульда Карлсдоттир, ее слова приводит газета Dagsavisen.

«По нашим оценкам, основывающимся на материалах, которые мы получили от исправительных служб, ежедневно имеющих с ним дело, а также новой оценке риска, проведенной психиатром, мы считаем, что все еще существует опасность того, что Брейвик совершит новое серьезное преступление», — указала Карлсдоттир.

Судьи окружного суда Осло, вынося приговор о терроризме, указывали со ссылкой на заключение психиатров, что даже отбыв 21 год лишения свободы, обвиняемый будет очень опасным человеком.

Брейвик подал прошение об УДО в сентябре 2020 года. Это стало возможным, так как преступник отсидел к тому времени восемь лет, что соответствует минимальному сроку заключения по его приговору.

22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Сначала взорвал самодельное устройство в правительственном квартале Осло — погибли восемь человек. После этого убийца проник в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек.