13 туристов из Литвы пострадали в ДТП с автобусом в Польше

Более 10 литовских туристов пострадали во время аварии с автобусом на территории Польши. Об этом в воскресенье сообщило национальное радио балтийской республики LRT.

В результате ДТП на юге Польши в районе Люблина с участием автобуса, перевозившего литовских туристов, пострадали 13 человек, в том числе пятеро детей, уточнила радиостанция. Ранее сообщалось об 11 пострадавших, среди которых было четверо детей. Возраст несовершеннолетних — от 10 до 14 лет.

Потерпевшие были доставлены в больницы Замостья и Красныстава. Одного из раненых пришлось вертолетом транспортировать в больницу в Люблин. После осмотра и оказания медицинской помощи два человека отпущены. Остальные пассажиры автобуса доставлены в местную противопожарную часть, где им была организована необходимая помощь.

Польская полиция, как сообщило радио, устанавливает обстоятельства инцидента. Согласно предварительной информации, туристы (44 человека, а также два водителя