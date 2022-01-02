Зеленский обозначил основные направления своей политики в 2022 году

Президент Украины Владимир Зеленский в статье для журнала «Новое время» обозначил основные направления своей политики в 2022 году. Среди них — вакцинация от коронавируса, укрепление финансового сектора, борьба с коррупцией и олигархами.

Зеленский написал, что нельзя точно сказать, сколько еще волн пандемии COVID-19 придется пережить. «Однако для всех очевидно: только полный курс вакцинации для абсолютного большинства людей станет предпосылкой для того, чтобы забыть о карантине. Украина предложила своим гражданам разные вакцины на выбор. Этим могут похвастаться далеко не все государства», — добавил он.

По словам политика, отстающие в темпах вакцинации страны будут отставать и в экономическом развитии, поэтому владельцам предприятий, лидерам мнений и руководителям религиозных общин необходимо пропагандировать прививки среди населения.

Еще одно направление, над которым Зеленский пообещал работать, — судебная реформа. «Эта реформа — как прививка, но против коррумпированности и предвзятости судей. Уже понятно: сопротивление очищению судов и дальше будет безумное. От затягивания малейших процедур до попыток сломать реформу через Конституционный суд. Очень важно, чтобы общество сказало свое слово, если и для этого придет время», — отметил глава государства.

Также в 2022 году произойдет укрепление финансового сектора, Национального банка и антикоррупционных институтов, произойдет запуск второго уровня пенсионной системы и подлинного фондового рынка, написал Зеленский.

Кроме того, продолжится инфраструктурная реформа и начнет действовать антиолигархический закон. «Этот шаг уже сделан, и обратно его не отыграть, что бы ни старались сделать господа олигархи. Можете объединяться в бизнесе, но никаких заговоров и схем, чтобы «слить» государство, никто вам больше не простит. И покупать политиков, чтобы выбивать себе экономические привилегии, у вас больше не получится», — заключил Зеленский.

Ранее, в новогоднем обращении к гражданам, президент Украины назвал своей главной целью завершение войны в Донбассе. Другими вопросами, над которыми нужно работать, он указал нежелание украинцев вакцинироваться и низкие зарплаты учителей.