Американский аналитик рассказал о возможном исключении стран Балтии из НАТО

Исключение стран Балтии из НАТО является одним из возможных сценариев развития событий после проведения переговоров по гарантиям безопасности в Европе, считает американский аналитик Дэвид Пайн, чья статья опубликована в журнале The National Interest.

В публикации журнала эксперт рассказал об одном из возможных сценариев на фоне требований президента России Владимира Путина о выводе войск альянса с территорий стран — членов НАТО в Восточной Европе, а также о предоставлении гарантий дальнейшего нерасширения Северного блока в сторону Москвы.

Пайн считает, что стремление достичь соглашения с Россией может заставить США пожертвовать членством в НАТО Литвы, Латвии и Эстонии. Несмотря на то что ранее Вашингтон назвал требования Москвы неприемлемыми, Белый дом может пойти и на такой шаг.