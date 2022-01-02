Финляндия пригрозила России вступлением в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна сохраняет возможности подачи заявки на вступление в НАТО, сообщает финская телекомпания Yle.

Она добавила, что Финляндия также усиливает оборонное сотрудничество с Европейским союзом.

«У нас есть возможность подать заявку на членство в НАТО и считаем ее реальной. И мы также дорожим свободой выбора принимать собственные решения в области безопасности», — рассказала Марин.

В данный момент оценивается обстановка в регионе, и по результатам оценки будет принято решение о подаче заявления на вступление в военный блок.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинисте в своем новогоднем обращении заявил, что требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности противоречат порядкам безопасности Европы. По его словам, единственными инструментами для продвижения вперед являются терпение, ответственность и диалог. Ниинисте подчеркнул, что нельзя построить крепкое будущее, угрожая использованием военной силы или другими видами насилия.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.