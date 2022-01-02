Талибы заявили о создание новой афганской регулярной армии

Процесс создания новой регулярной армии Афганистана завершен на 80 процентов, заявил представитель Министерства обороны страны Энаятулла Хаваризми. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил глава оборонного ведомства, формированием новой афганской армии занимается недавно созданный комитет из 20 человек. В него входят как представители «Талибана», так и высшие офицеры, служившие при прежнем правительстве.

Согласно заявлению, Министерство обороны изменило свои первоначальные планы по численности. Теперь в вооруженных силах будут проходить службу 100 тысяч военных и гражданских рабочих. В ноябре прошлого года начальник штаба вооруженных сил Афганистана Кари Фасихуддин заявил телеканалу Al-Jazeera, что талибы собираются привлечь 150 тысяч человек в новую регулярную армию.