Британия потратила 700 миллионов для убеждения афганцев не покидать страну

Правительство Великобритании предоставило более 700 миллионов фунтов компании Seefar, которая работает над тем, чтобы «изменить поведение мигрантов»: в частности, речь идет о том, чтобы «проинформировать тех, кто желает переехать в Европу, о возможных рисках» — иными словами, предотвратить их бегство из родных стран, даже если речь идет о таких неблагополучных регионах, как Афганистан. Об этом пишет The Independent.

702 миллиона фунтов — именно то, что Британия потратила на убеждение афганцев не убегать из страны. По данным газеты, это суммарные траты с 2016 года. Утверждается, что правительство тратило деньги на противодействие миграции даже перед самым приходом «Талибана».