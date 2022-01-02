Депутат Рады заявил, что идеи Бандеры опасны для самих украинцев

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский раскритиковал прошедший в субботу в украинской столице марш украинских националистов в честь Степана Бандеры.

«Свободные люди не маршируют. Ни под какими знаменами не маршируют, не идут строем, не орут толпой. Идеология покойного — это идеология для нищих и убогих, не для свободных и цивилизованных», — написал он в воскресенье в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

По мнению Бужанского, идеология Бандеры опасна прежде всего для самих украинцев. «Он угрожает украинцам. Вся его идеология — пещерный даже для первой половины 20-го века метод борьбы с врагами — бесконечными врагами, которые есть, а если их нет, то необходимо их придумать», — полагает депутат.

Кроме того, считает Бужанский, прославление Бандеры в современном украинском обществе загоняет это общество в тупик, так как происходит спекуляция на важных для некоторых позициях. «Смерть врагам» вместо счастья своим — это тупик. Тупик, в который украинцев гонят, спекулируя на самых болезненных для некоторых из них вопросах, искусственно сводя свободу, независимость и историю к самому убогому примитивизму», — подчеркнул парламентарий.

Бужанский в контексте прославления Бандеры на современной Украине отметил, что украинцы стоят перед выбором — «жить как современные люди», ничего никому не доказывая, или «попробовать переиграть давным-давно безнадежно проигранное сражение, проиграв его еще раз, положить свои жизни, жизни своих детей и внуков на пустой алтарь — ничего ради ничего». По его мнению, выбор последнего пути является ложным и отбросит страну в ее развитии назад.