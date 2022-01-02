В Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер

С вечера 2 января до второй половины дня 3 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, иногда до 23-25 м/с, а 4 января юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с, иногда до 23 м/с.

Об этом сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы.

С вечера 2 января до второй половины дня 3 января, а также вечером 4 января в отдельных регионах Азербайджана ожидаются дожди и снегопад. Местами осадки будут интенсивными. 2-4 января западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.