Талибы рекомендовали водителям автобусов останавливаться на молитву

Движение «Талибан»* рекомендовало водителям автобусов приостанавливать свою работу на время молитвы, а женщинам предписало не ездить без хиджаба, говорится в заявлении министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

В заявлении отмечается, что женщины не могут ездить в общественном транспорте без хиджаба, они также не могут ездить без сопровождения родственников на расстояние более 78 километров.

Ранее телеканал Kabul News информировал, что талибы запретили включать музыку в автомобилях и возить женщин без хиджаба.