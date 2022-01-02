В России залило кипятком 11 этажей жилого дома

В одном из подъездов многоквартирного дома в Люберцах Московской области кипятком залило несколько этажей, передает RT.

В соцсетях появилось видео, как горячая вода заливает лестничные пролеты 11 этажей. Утверждается также, что из-за происходящего остановились лифты, люди опасались выходить из квартир. Позднее экстренные службы быстро устранили причину ЧП.

По информации РЕН ТВ, авария произошла в третьем подъезде на улице Весенней. Горячая вода попала в электрические щиты на этажах.

Ранее сообщалось, что в Самаре коммунальная авария уничтожила уникальные экспонаты музея Высоцкого. ЧП произошло на пятом этаже здания, музей находился этажом ниже. В помещении прорвало батарею, кипяток затопил этажи ниже.