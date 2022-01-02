В Эгейском море найдена затонувшая 80 лет назад подлодка

Греческие водолазы нашли на дне Эгейского моря обломки итальянской подводной лодки Jantina, затонувшей 80 лет назад во время Второй мировой войны, сообщает Reuters.

В июле 1941 года субмарина была подтоплена торпедой, запущенной с британской подводной лодки HMS Torbey. На ее борту находились 48 моряков. Подлодку обнаружили в декабре 2021 года на глубине 103 метра с помощью подводного аппарата с дистанционным управлением ROV Super Achilles.

Как рассказал водолаз Костас Токтаридес, субмарину удалось опознать с помощью записей Управления военно-морской истории Италии.

Jantina — одна из семи подводных лодок класса «Аргонавт». Она была спущена на воду в 1932 году.

Ранее сообщалось, что специалисты совместной экспедиции Северного флота и Русского географического общества обнаружили затонувшую в годы Великой Отечественной войны советскую подводную лодку. Отмечается, что субмарину нашли в пределах немецкого минного заграждения «Бантос-А», предполагается, что это подводная лодка типа К (крейсерская подводная лодка ХIV серии) или «Катюша». Предполагается, что найденная подлодка ушла на дно из-за подрыва на немецкой мине, в дальнейшем могла произойти детонация собственного боезапаса.