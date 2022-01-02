Врачи объяснили, как восстановить сон после Нового года

Невролог-сомнолог Елена Царева посоветовала приучить организм вставать в выходные в одно и тоже время, чтобы избежать бессоницы.

Можно перекусить, сделать что-то еще — чтобы свет попал на сетчатку, чтобы сигнал по биоритмам пошел. После завтрака можно поспать еще», — объяснила специалист в беседе с РБК.

Также она рекомендовала не находиться в кровати больше 15 минут без сна.

«Если, например, долго смотреть телевизор, лежа в кровати, то организм поймет, что в кровати можно не спать. И не будет. Даже если бессонница уже есть, этот способ позволяет разбить этот рефлекс «кровать — отсутствие сна», — добавила Царева.

Также в беседе с изданием заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов предупредил о вреде долгого отдыха, поскольку его качество ухудшается от чрезмерной длительности.

«Скорее наоборот: сон становится более «размазанным» и менее глубоким. То же самое происходило во время локдауна: люди стали спать больше, но хуже», — объяснил он.

Кроме того, Полуэктов рекомендовал при проявлениях бессонницы незамедлительно обратиться за медицинской помощью, поскольку это состояние может привести к опасным заболеваниям.