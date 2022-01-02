В парламенте Британии пообещали «суровые последствия» для России

Телеканал RT сообщил, что ознакомился с перепиской членов Палаты лордов Великобритании Зака Голдсмита и Майкла Анкрама, где первый заявил о «суровых последствиях» в случае «вторжения» России на Украину.

«Мы пристально следим за ситуацией и дали России ясно понять, что любое военное вторжение на Украину будет стратегической ошибкой и приведет к суровым экономическим и дипломатическим последствиям», — отметил Голдсмит, отвечая на вопрос Анкрама о реакции Великобритании и НАТО на подобное развитие событий.

30 декабря состоялись телефонные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. В ходе разговора Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире и заявил, что у Вашингтона нет намерений размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Однако американский лидер также отметил, что США рассматривают вариант введения масштабных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.